El lujoso apartamento en el que se escondía suegra de Carolina Flores en Venezuela: así escapó

La captura de Érika María Guadalupe Herrera, principal sospechosa del asesinato de la exreina Carolina Flores, en Venezuela se logró luego de que la Fiscalía de México solicitará la ficha roja de Interpol para extender la búsqueda de la mujer a nivel internacional.

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Mientras la mujer permanece retenida en el país vecino y las autoridades mexicanas hacen el debido proceso para iniciar su extradición, se han conocido detalles sobre cómo logró escapar y el lugar en el que se escondía.



¿Dónde fue capturada la suegra de Carolina Flores?

Según se ha dado a conocer, Herrera fue capturada en la urbanización El Cigarral, ubicada en el municipio El Hatillo, una de las zonas más exclusivas de Caracas. Medios locales detallaron que la suegra de Carolina Flores habría alquilado el apartamento a través de la plataforma Airbnb.

El periodista Antonio Nieto fue el encargado de revelar en redes sociales las primeras imágenes de la fachada del edificio en el que la mujer intentó pasar desapercibida tras asesinar a su nuera en México. Locales describen la zona como una de las más lujosas y tranquilas de la capital venezolana.



Aquí fue detenida Érika María N, la asesina de Caro Flores:



Es un apartamento en Caracas, Venezuela, a donde llegó el 16 de abril (un día después del crimen) vía Panamá.



Fue Interpol la que la capturó.



Está en proceso el papeleo para la extradición. https://t.co/JAcEqQNYJ9 pic.twitter.com/GjSkCNEOxH — Antonio Nieto (@siete_letras) April 30, 2026

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Según la Fiscalía Mexicana, la captura de Herrera se dio "en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela".



La ruta de escape de Érika Herrera, suegra de Carolina Flores

Los primeros reportes de las autoridades internacionales señalan que Érika Guadalupe Herrera habría llegado a Caracas, Venezuela, el pasado 16 de abril, tan solo un día después de haberle disparado en seis ocasiones a la modelo. Esto quiere decir que llegó al país suramericano antes de que su hijo la denunciara formalmente.

La mujer de 63 años aprovechó las primeras 24 horas después del asesinato, en las que todavía las autoridades mexicanas no emitían orden de captura en su contra. Tan solo unas horas después del crimen contra su nuera, la mujer salió de Ciudad de México.

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Su primer destino fue Panamá, país que utilizó como escala para finalmente llegar a Caracas, Venezuela. Para el momento en el que Érika Herrera abordó los vuelos internacionales, pasó sin problema los filtros de seguridad porque no había ninguna alerta.

El periodista venezolano Román Camacho dijo que el destino no fue seleccionado por la mujer de manera planeada, sino porque, al llegar al aeropuerto tras cometer el crimen, este era el vuelo más inmediato que había disponible para salir de México. Por eso mismo es que el mismo 16 de abril renta el apartamento en Caracas.

Norberto Mazza, corresponsal en Venezuela para el medio Nmás, aseguró que la fiscalía mexicana alertó a las autoridades venezolanas que posiblemente esta mujer prófuga de la justicia se encontraba en su territorio, antes de pedir ayuda a Interpol. Efectivamente, las autoridades mexicanas la identificaron y ubicaron, pero en ese momento la ficha de la policía internacional no había sido emitida, lo que les impedía detenerla.

Las autoridades venezolanas se presentaron en el apartamento rentado por la mujer, pero ella se resistió y discutió con los uniformados, en ese momento la arrestaron por desacato a la autoridad, medida que permite tener a una persona retenida por 48 horas, lo que dio tiempo a que la ficha de Interpol se hiciera oficial.

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El reportero detalló que la suegra de Carolina Flores alegó a las autoridades venezolanas que al estar fuera de su país no podían detenerla por un delito que, según ella, no cometió y se negó a cualquier imputación de cargos.

Actualmente, Érika Herrera se encuentra arrestada y privada de la libertad en una celda de Interpol en Caracas, a la espera de que se lleve a cabo su extradición a México, donde será imputada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, esposa de su hijo.

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De ser hallada culpable, la mujer podría enfrentar una de las penas máximas por el feminicidio de su nuera de 27 años. En Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos, el Código Penal vigente en la capital (artículo 148 Bis) establece que el feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión. En este caso, la suegra podría incluso tener una pena más grande por los agravantes que identifique la justicia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co