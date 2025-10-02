En vivo
Donald Trump decide que EE. UU. está en "conflicto armado" formal con los carteles de la droga

El aviso lo envió esta semana a comités del Congreso como una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los ataques que ordenó contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe.

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2025
Trump declaró a Estados Unidos en "conflicto armado" formal con los carteles de la droga

