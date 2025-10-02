En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela denuncia que aviones de caza de Estados Unidos "se han atrevido a acercarse" a sus costas

Venezuela denuncia que aviones de caza de Estados Unidos "se han atrevido a acercarse" a sus costas

Así lo alertó el ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

Por: AFP
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad