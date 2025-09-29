En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Claves del decreto que le da poderes especiales a Maduro ante "amenazas" de EE. UU. contra Venezuela

Claves del decreto que le da poderes especiales a Maduro ante "amenazas" de EE. UU. contra Venezuela

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, propuso el pasado de 23 de septiembre el "decreto de conmoción externa" en caso de que tenga que tomar decisiones para protegerse ante "amenazas" de Estados Unidos. Esto se sabe de la medida.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2025
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dispuesto a declarar el estado de emergencia ante la amenaza de "agresión" estadounidense.
Federico Parra/AFP

