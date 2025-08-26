Trump reaccionó al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce y envió inesperado mensaje: "Suerte"

En las últimas horas de este martes 26 de julio se conoció que la superestrella pop estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce están comprometidos, anunciando la antesala de una boda de alto perfil de una de las parejas más populares del mundo. Ambas celebridades dieron la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, donde mostraron una serie de fotografías de Kelce proponiéndole matrimonio de rodillas en medio de un jardín decorado con flores en tonos de blanco y rosa, y un primer plano de un gran anillo de diamante en la mano de Swift.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", escribió la pareja en el pie de foto en Instagram, donde la cantante tiene 280 millones de seguidores. Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast 'New Heights' que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason Kelce.

Aunque el jugador quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto. Desde entonces, a las reconocidas figuras públicas se les ha visto juntos con frecuencia en los megaconciertos de ella y en los partidos de la NFL, donde él juega para los Kansas City Chiefs. Hay que resaltar que Kelce ha ganado tres campeonatos con los Chiefs y busca un cuarto título, tras quedar a las puertas del Super Bowl de la temporada pasada contra los Philadelphia Eagles.



La reacción de Donald Trump a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitar públicamente a la pareja, poco después de que anunciaran su compromiso, y aseguró que la cantante es "una persona fantástica". Este mensaje llega pese a su enemistad con Swift tras su apoyo a su rival electoral, la demócrata Kamala Harris, en las elecciones del año pasado.



Dicha relación no habría cambiado en los últimos meses cuando, en repetidas ocasiones, emitió múltiples mensajes negativos en contra de la cantante. De hecho, en septiembre de 2024 compartió en su red social Truth Social que "odia" a la artista e, incluso, a principios del mes de agosto afirmó que, desde que hizo comentarios sobre ella en ese sentido, la cantante dejó de estar de moda.

"¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ella ya no es ‘POPULAR’?", escribió.

Se debe destacar que el rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris. En su momento, el mandatario, que poco antes había dicho que era "inusualmente hermosa" pero "liberal", compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca. Sin embargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente.

Recientemente, el presidente comparó a Swift con la actriz Sydney Sweeney, ya que esta última protagonizó un polémico anuncio de American Eagle que fue criticado públicamente y comparado con propaganda racista. "Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más 'caliente' del momento. Es para American Eagle, y los jeans están 'volando de las tiendas'. ¡Cómpralos, Sydney!", escribió el presidente, antes de criticar a Swift. "Solo mira a la cantante progresista Taylor Swift. Desde que alerté al mundo sobre lo que era al decir con la VERDAD que no la soporto (¡ODIO!), la abuchearon en el Super Bowl y dejó de ser atractiva".

Contrario a estos comportamientos, en las más recientes declaraciones el jefe de Estado deseó suerte Swift y al jugador de fútbol americano. "Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump al ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete llevada a cabo este martes 26 de agosto, pocos minutos después de la publicación del compromiso.

La noticia llega después del anuncio de su próximo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour', en la que recaudó 2.000 millones de dólares en 149 shows en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.

Junto al mandatario, varias celebridades, sobre todo del mundo de la música y el deporte, felicitaron públicamente a la pareja. "¡Ay, muchísimas felicidades!", escribió la cantante Avril Lavigne en Instagram. "Dos de las personas más genuinas se conocen y se enamoran. Estoy muy feliz por ellos", dijo Brittany Mahomes, esposa del compañero de equipo de Kelce, Patrick Mahomes.

*Con información de Efe y Afp.

