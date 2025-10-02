En vivo
Dos aviones chocaron en aeropuerto de Nueva York; una azafata resultó herida

Aunque solo se reporta una persona herida, el hecho llamó la atención de las autoridades. El incidente no afectó operaciones del aeropuerto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de oct, 2025
Aviones accidentados en EE.UU.jpg
Ambas aeronaves iban tripuladas. -
Foto: redes sociales

