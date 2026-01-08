Se conoce fotografía de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro: nuevos detalles

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas. Este jueves se conoció una fotogragía que publicó The New York Times del momento cuando Trump es notificado en el Despacho Oval de la llamada de Petro y este, a su vez, le avisa a los reporteros, que le hacían una extensa entrevista. "El presidente colombiano, Gustavo Petro, lo está llamando", se lee en la nota que le muestra Trump a los periodistas.

En ese momento, el presidente de Estados Unidos suspendió la entrevista con The New York Times y les dijo a los periodistas que se podían quedar allí durante la llamada, pero que el contenido de la conversación no podía revelarse. Según reporta hoy el prestigioso diario estadounidense, una vez la conversación telefónica finalizó, Trump le dijo a uno de sus asesores que escribiera una publicación en su red social Truth, que fue en la que se anunció que había tenido lugar esa conversación con Petro. Del lado colombiano también se conoció una fotografía de Petro durante la conversación con Trump.

#Mundo | El diario New York Times reveló fotografía del momento en el que se desarrolló la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro.



El presidente estadounidense dijo, tras la llamada telefónica, que contempla reunirse con Petro en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Colombia al operativo militar estadounidense en Venezuela.



En un discurso ante miles de personas que llenaron la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una concentración en "en defensa de la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense, Petro dio algunas pistas sobre el contenido y el tono de la conversación. "En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro", manifestó Petro en aparente referencia a la conversación con Trump.



Petro convocó esta conversación en medio de una guerra verbal con Trump, quien el pasado domingo comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma". En referencia a Petro, Trump dijo entonces que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo". Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, respondió: "A mí me suena bien eso".

"Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó "la incomunicación con el Gobierno de Trump" desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

El presidente colombiano también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo. "Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo.