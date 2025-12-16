Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Caracas, Venezuela, hasta enero de 2026; esto dijo

Copa Airlines anunció este martes 16 de diciembre que extendió la suspensión temporal de sus vuelos hacia Caracas, Venezuela, hasta el próximo 15 de enero de 2026. Lo anterior, explicó la aerolínea, se debe a condiciones operativas en el aeropuerto internacional de Maiquetía. "Informamos la extensión de la suspensión temporal de los vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero de 2026, debido a condiciones operativas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía", dio a conocer la entidad.

Para poder cubrir la respectiva demanda, teniendo en cuenta las actuales fechas decembrinas, Copa dio a conocer que decidió incrementar las frecuencias de vuelos entre Panamá y Cúcuta (Colombia). Además, la entidad dijo que ofrecerá cambios de fecha, origen, destinos o incluso reembolsos para aquellas personas que se hayan visto afectadas por los recientes cambios.

Asimismo, Copa ha dado a conocer que se encuentra evaluando las respectivas alternativas operativas para continuar sus vuelos hacia Venezuela; no obstante, aún no ha hecho anuncios oficiales al respecto. "Como parte de la evaluación de alternativas operativas, el 16 de diciembre de 2025, una aeronave de carga realizó un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo", manifestó la entidad.



¿Por qué Copa ha suspendido vuelos hacia Caracas?

La aerolínea panameña Copa Airlines ya había extendido, en el pasado, la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el 18 de diciembre, en medio de la escalada de tensión entre EE.UU. y el país caribeño. En su momento, la compañía informó que esta serie de suspensiones se hicieron para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos.



"Copa Airlines informa que continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela por lo que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025", señaló en su momento la compañía.



¿Por qué se cancelaron vuelos a Venezuela?

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instase a "extremar la precaución" al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.



Esto en el contexto del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFE

NOTICIAS CARACOL DIGITAL