En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
TOLIMA VS JUNIOR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Caracas, Venezuela, hasta enero de 2026; esto dijo

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Caracas, Venezuela, hasta enero de 2026; esto dijo

La aerolínea anunció que debido a las fechas decembrinas, incrementará sus frecuencias de vuelos entre Panamá y Colombia (Cúcuta) y sostuvo que esta suspensión irá hasta el próximo 15 de enero.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos a Venezuela
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad