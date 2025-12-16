En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Evento con Rob Reiner que terminó mal: ¿qué pasó en fiesta con su hijo el día antes del crimen?

Evento con Rob Reiner que terminó mal: ¿qué pasó en fiesta con su hijo el día antes del crimen?

Varias fuentes revelaron que poco antes del asesinato del cineasta y actor Rob Reiner, y la fotógrafa Michele Singer Reiner, habían asistido a una fiesta navideña en la que hubo un altercado con su hijo, Nick Reiner.

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Evento con Rob Reiner que terminó mal: ¿qué pasó en fiesta con su hijo el día antes del crimen?
Rob Reiner con su hijo Nick Reiner, acusado de asesinarlo.
