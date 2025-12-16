En vivo
MUNDO  / Embajada de Colombia en Nicaragua se pronuncia tras fiesta a la que asistió Carlos Ramón González

Embajada de Colombia en Nicaragua se pronuncia tras fiesta a la que asistió Carlos Ramón González

La delegación nacional se pronunció y dijo que este evento no fue patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 16 de dic, 2025
Carlos Ramón González, director de la Agencia Nacional de Inteligencia
Carlos Ramón González, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y actual prófugo de la justicia.
Colprensa - Senado de Colombia

