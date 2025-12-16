Embajada de Colombia en Nicaragua se pronuncia tras fiesta a la que asistió Carlos Ramón González

La Embajada de Colombia en la República de Nicaragua se pronunció luego de que se conociera sobre la asistencia del exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y actual prófugo de la justicia por el escándalo de la UNGRD, Carlos Ramón González, a un evento cultural colombiano que se llevó a cabo en el país centroamericano el pasado jueves 11 de diciembre.

Según lo informó la delegación, este evento llamado Noche Vallenata Colombia, celebrado en el Teatro Nacional Rubén Darío, era una actividad cultural abierta al público y con entrada libre, en la que el "El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización".

"La participación de la Embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país. Es importante aclarar de manera enfática que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González", manifestó la respectiva embajada.



Asimismo, la embajada sostuvo que no cuenta con jurisdicción o autoridad dentro del teatro en el que se llevó a cabo la festividad, razón por la que no podía incidir en el ingreso o la permanencia de quienes visitaran el lugar, incluido González. "La Embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del Teatro Nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público", agregó.



Este teatro, se lee en el comunicado de la delegación, también ha sido usado para otras actividades culturales y recreativas apoyadas por la Embajada de Colombia, sin que esto, afirman, necesariamente involucre alguna incidencia sobre las personas invitadas. "Cabe destacar que, durante el presente año, el Teatro Nacional Rubén Darío ha sido escenario de diversas actividades artísticas y culturales apoyadas por la Embajada de Colombia, entre ellas el concierto de la agrupación La Mojarra Eléctrica y la lectura de poemas de la escritora Mery Yolanda Sánchez, iniciativas que reflejan el compromiso sostenido de la misión diplomática con la difusión de la cultura colombiana, el diálogo intercultural y la construcción de marca país", agregó la Embajada de Colombia en Nicaragua.

