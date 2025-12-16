En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista

Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista

El Gobierno de los Estados Unidos se refirió a esta organización como una "organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
EE. UU y Clan del Golfo
El Clan del Golfo acaba de ser considerado grupo terrorista por EE. UU. -
Foto: AFP y Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad