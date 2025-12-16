Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista

El Departamento de Estado de EE. UU. acaba de designar al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designada (SDGT), pasadas varias semanas desde que Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Colombia, hubiera planteado esta decisión ante el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El anuncio lo dio a conocer dicha entidad desde su página oficial y redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Hoy, el Departamento de Estado está designando al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", se lee en el comunicado.

Acorde con lo que dio a conocer el departamento al mando de Marco Rubio, el Clan del Golfo fue descrito como una organizacón criminal violenta y de gran poder en el país, al contar con "miles de miembros" y ejecutar atentados y actos terroristas en el país.



"Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, militares y civiles en Colombia", afirma el Departamento de Estado.



Adicionalmente, la entidad norteamericana dijo que continuará accediendo a las correspondientes herramientas disponibles para frenar las dinámicas violentas y terroristas de organizaciones transacionales que puedan poner en riesgo la estabilidad de los Estados Unidos, negando todo tipo de recursos y financiación a entidades o agrupaciones que puedan estar vinculadas al mismo.

Publicidad

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Nos comprometemos a negar financiación y recursos a estos terroristas", se lee al final del comunicado.



Designación ocurre luego de solicitudes de Bernie Moreno

Esta designación ocurre meses después de que el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno enviara una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando la inclusión del Clan del Golfo (AGC), Los Pachenca (ACN) y las disidencias de las Farc (EMBF, bajo el mando de alias Calarcá) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

Moreno argumentó, en su momento, que el historial de estas bandas —marcado por asesinatos, narcotráfico e intimidación— encaja en la definición legal de terrorismo de los Estados Unidos. Según el senador, estas agrupaciones no solo amenazan la estabilidad regional, sino que son directamente responsables de la llegada de narcóticos mortales a comunidades estadounidenses, especialmente en Ohio, a través de alianzas con carteles mexicanos.

Publicidad

La petición subraya que la designación como FTO otorgaría a las autoridades herramientas legales y financieras más robustas para desmantelar sus redes logísticas. Este llamado se suma a la reciente ofensiva del gobierno de Donald Trump contra estructuras criminales transnacionales, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, en una estrategia que ya incluye operaciones militares en el Caribe y el Pacífico para frenar el flujo de drogas hacia el norte.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE AFP

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO