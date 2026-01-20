Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo de EE. UU.: ¿en qué usará el dinero?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes 20 de enero que su país recibió 300 millones de dólares de una venta estadounidense de crudo venezolano.

Washington dijo el fin de semana pasado que el presidente estadounidense, Donald Trump, negoció un "acuerdo energético histórico" que "beneficiaría al pueblo estadounidense y venezolano".

El mandatario manifestó que el petróleo podría venderse a precio de mercado y que las ganancias serían "controladas por mí, como presidente de los Estados Unidos de América".



Una fuente le reveló hace unos días a la agencia AFP que el Gobierno estadounidense había vendido crudo venezolano, que el monto de la operación ascendía a 500 millones de dólares y que podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.



Ya Trump había anunciado que "las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad", es decir, entre uno y dos meses de producción. (Lea también: Trump dice que habló con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela: "Una persona fantástica")



El destino del dinero de la venta del petróleo de Venezuela

Delcy Rodríguez indicó que "de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones" y los usará para apuntalar la maltrecha moneda de su país, el bolívar.

Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".

El tipo de cambio ha sido vital para la economía venezolana desde 2018, cuando el bolívar perdió prácticamente todo valor y el dólar se convirtió en la moneda de facto del país y se ha utilizado como referencia para fijar precios de bienes y servicios.

Desde entonces, el dólar ha coexistido con el bolívar, pero la escasez de billetes verdes, causada por un embargo estadounidense de seis años de duración al petróleo venezolano, ha hecho que su valor se dispare.

Con la intervención en el mercado cambiario, el gobierno pretende reducir gradualmente la brecha entre el tipo de cambio oficial del dólar y el del mercado negro, señaló la firma Ecoanalítica.

Como explicó la semana pasada, la mandataria encargada reiteró que estos ingresos de la venta de crudo serán "utilizados y empleados" a través del mercado cambiario, en la banca nacional y a través del BCV, "para consolidar y estabilizar el mercado".

Antes de que Estados Unidos capturara al líder Nicolás Maduro en un bombardeo sobre Caracas el 3 de enero, Venezuela se había visto obligada a ofrecer enormes descuentos en su crudo para eludir el embargo petrolero estadounidense.

El mayor cliente de su crudo fue China.

Washington comenzó a tomar medidas drásticas contra esas ventas en diciembre confiscando petroleros que transportaban crudo venezolano sancionado. Este martes, Estados Unidos informó sobre la séptima detención de un buque petrolero.

Entretanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Donald Trump, quien desde entonces ha dicho que pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE. UU. controlará la venta del crudo de Venezuela por un tiempo "indefinido". (Lea también: Trump sobre involucrar a María Corina Machado en transición de Venezuela: “Me encantaría”)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE