Noticias Caracol  / MUNDO  / Nobel de Física premia a Clarke, Devoret y Martinis, descubridores del efecto túnel cuántico

Nobel de Física premia a Clarke, Devoret y Martinis, descubridores del efecto túnel cuántico

Se trata del británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis, quienes fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980.

Por: AFP
Actualizado: 7 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Nobel de Física 2025.
Nobel de Física 2025.
