El mundo del deporte y específicamente del fútbol americano está conmocionado ante el caso del exjugador Darron Lee, quien está siendo juzgado por asesinato en primer grado tras la muerte de su novia Gabriella Perpétuo. Uno de los hallazgos de los investigadores es que el hombre pidió ayuda a la inteligencia artificial para intentar encubrir el crimen.



¿Qué se sabe del caso?

El crimen ocurrió el pasado 5 de febrero en una casa de Ooltewah, Tennessee, en la que Lee vivía junto a Perpétuo. Organismos de emergencia acudieron a la casa tras el llamado y encontraron a la mujer de 29 años fallecida. Según el informe, en un primer momento el exjugador de la NFL le dijo a los oficiales que la mujer podría haberse caído en la ducha, pero el informe detalla que había grandes cantidades de sangre en diferentes lugares del apartamento.

La autopsia reveló múltiples heridas en el cuerpo de la mujer, incluida una puñalada en el abdomen, una aparente marca de mordedura en el hombro, un gran hematoma en la cabeza, ojos morados con gran hinchazón y sangre seca en la cara y el cuello.

Brian Lockhart, detective de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, también detalló que la víctima tenía una lesión cerebral grave, una fractura en el cuello y más puñaladas en las piernas. Sin embargo, el pantalón que tenía puesto al momento de ser hallada no tenía marcas, lo que indicaba que aparentemente se lo puso después de las lesiones.



Ante los hechos, ese mismo día el deportista Darron Lee, de 31 años, fue capturado y acusado de asesinato en primer grado. En una reciente actualización del caso se conoció que los investigadores al tener acceso al celular de Lee notaron que le pidió ayuda a ChatGPT en la noche del crimen.



¿Qué le dijo el deportista a la inteligencia artificial?

Coty Wamp, fiscal del caso, detalló al medio WTVC que "el señor Lee usó a ChatGPT como asesor legal, como un abogado defensor, pidiéndole consejos sobre cómo encubrir una escena del crimen".



Los mensajes de Lee con la inteligencia artificial fueron revelados en la más reciente audiencia y revelados públicamente por People y Los Angeles Times. "No sé qué hacer ahora mismo. Mi prometida volvió a cometer su locura y ahora está hecha un desastre. Me despierto y tiene los dos ojos hinchados (no hice nada, fue ella misma). Se apuñaló, ¿se cortó el ojo? Pero no despierta ni responde. ¿Qué hago?”.

Darron Lee también le preguntó a la IA qué consejo podría darle a un amigo que se encontraba en una situación en la que "hay una persona inconsciente y quiere llamar a la policía". También le preguntó si una persona podría sufrir "heridas punzantes" en una caída y, finalmente, le dijo que: "Dejó todo el maldito lugar lleno de sangre".

Ante el último mensaje, la IA le dijo que se trataba de una situación como grave y le aconsejó buscar atención médica inmediata.

Por su parte, cuando las autoridades llegaron al lugar señalaron que Lee les dio declaraciones que no se relacionaban entre sí. "Bajé, ella estaba acostada en el sofá y le dije, ‘¿qué quieres comer?' y no decía nada; entonces llamé al 911 inmediatamente porque no sabía qué pasaba", le dijo a un primer oficial que llegó a su casa.

En la investigación forense se reveló que en la casa se hallaron vidrios rotos, toallas y productos de limpieza con lejía, lo que daba indicios de manipulación de la escena. Darron luego insistió en que su novia "padecía narcolepsia y se había caído en la ducha".

Tra la audiencia del 9 de marzo en la que se presentaron estas nuevas pruebas en su contra, Darron Lee, exjugador de la NFL, permanece en prisión preventiva. La jueza remitió el caso a un gran jurado, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y la solidez de las pruebas presentadas. Hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva sobre el caso.

