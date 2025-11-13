En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. reabre gobierno 43 días después y pone fin al cierre más largo de su historia: claves de ley

EE. UU. reabre gobierno 43 días después y pone fin al cierre más largo de su historia: claves de ley

Las bolsas mundiales quedaron en alza tras el fin de la parálisis gubernamental en Estados Unidos. Conozca los detalles de la ley firmada por Donald Trump.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2025
afp

