EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

MUNDO

Revelan correos que vincularían a Trump con delitos sexuales de Epstein: “Sabía de las chicas”

Uno de los mensajes, revelados por congresistas demócratas, señala que el presidente de Estados Unidos estuvo encerrado por horas con una de las víctimas del fallecido empresario. El mandatario y la Casa Blanca reaccionaron.

Por: AFP
Actualizado: 12 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Revelan correos que vincularían a Trump con delitos sexuales de Epstein: “Sabía de las chicas”
