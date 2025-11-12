En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
EE. UU. ordena negar residencia a migrantes con condiciones como obesidad, asma o hipertensión

EE. UU. ordena negar residencia a migrantes con condiciones como obesidad, asma o hipertensión

Según KFF Health News, el gobierno de Donald Trump ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con situaciones de salud que puedan representar una carga pública para ese país.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Visa para asma y obesidad.jpg
Visa americana para asmáticos y otras condiciones.
Colprensa

