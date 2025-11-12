En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela dice estar "imperturbable" pese a “guerra psicológica” de EE. UU. y hace una denuncia

Venezuela dice estar "imperturbable" pese a “guerra psicológica” de EE. UU. y hace una denuncia

Según la vicepresidenta, el Gobierno de Trump quiere “dolarizar las economías de países de nuestra región”, pero a Venezuela “tendrán que tacharla y borrarla”.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
En Venezuela hablan de “guerra psicológica” de Estados Unidos y plan de Trump sobre la región
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad