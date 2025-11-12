Venezuela dice estar "imperturbable" pese a “guerra psicológica” de EE. UU. y hace una denuncia

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la economía de su país se ha mantenido "imperturbable" en los últimos meses a pesar del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a la nación suramericana y su “guerra psicológica”, algo que, a juicio de la funcionaria, "ningún país aguanta". (Lea también: Los comandos de defensa integral, el nuevo plan de Maduro en Venezuela ante despliegue de EE. UU.)

La también ministra de Hidrocarburos insistió en que en 2025 sigue creciendo una "economía que tiene nueve barcos de guerra al frente, en el mar Caribe", y "amenazas permanentes".



"La guerra psicológica que han lanzado sobre Venezuela durante casi tres meses ningún país la aguanta, ya la economía estaría crujiendo, estaría chillando, y nosotros nos mantenemos imperturbables, nos mantenemos con el esfuerzo de cada uno de los sectores", expresó durante un acto con representantes del comercio transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez señaló las recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para la región, lideradas por Venezuela, con un crecimiento del 6% en 2025.



La funcionaria también recordó que, según el Banco Central de Venezuela (BCV), el producto interno bruto (PIB) del país aumentó un 8,71% en el tercer trimestre con respecto al mismo período de 2024.



La vicepresidenta, quien dijo no creer que las denunciadas amenazas puedan "perturbar a Venezuela", indicó también que la recaudación tributaria del sector no petrolero se incrementó un 13,5% entre enero y octubre respecto al mismo lapso de 2024.

En ese sentido, celebró que "la respuesta del pueblo venezolano" a la presencia militar estadounidense en el Caribe haya sido que "no teme" porque, dijo, sabe que está "en el camino correcto de la historia", el "de defender la soberanía y la integridad territorial". (Lea también: Características del portaaviones USS Gerald Ford que se unió al despliegue de EE. UU. en el Caribe)

"Estamos preparados sin aspavientos, pero preparados y listos para defender a nuestro país", agregó.



¿Dolarizar a países de Latinoamérica?

Rodríguez, que participó en la novena edición del encuentro denominado 'Radiografía del Retail a la venezolana' en el que participaron invitados procedentes de Uruguay, México, Argentina, Colombia y España, también denunció que en Estados Unidos “tienen planes (...) para dolarizar las economías de países de nuestra región y tienen a Venezuela en la lista, pero tendrán que tacharla y borrarla”.

Rodríguez, que no especificó quiénes están detrás de estos supuestos planes ni las naciones que tendrían a la vista, aseguró que Venezuela defenderá el bolívar, su moneda, a fin de garantizar "la soberanía monetaria, que es tan importante para proteger a un país".

La funcionaria indicó que el 97% de los pagos en los supermercados de la nación se hacen en moneda nacional, mientras que el 3% restante en divisas.

Para Rodríguez, en un país dolarizado, y mencionó a Ecuador, "prolifera la actividad de la delincuencia organizada" y "es perfecto para un narcotraficante".

"Ecuador es el país de donde sale el 70% de la cocaína que se produce en el mundo para Estados Unidos y para Europa. No es Venezuela, es Ecuador. (...) Sale en las grandes embarcaciones, sobre todo, en la empresa de bananos del presidente de Ecuador (Daniel Noboa)", señaló. Por tanto, Rodríguez consideró "fundamental" la "defensa y mantenimiento" de la moneda propia.

Según la Constitución venezolana, el bolívar es la moneda de curso legal del país, donde, sin embargo, en los últimos años se desarrolló un proceso de dolarización no oficial por el que hoy la divisa estadounidense representa la principal referencia para cotizar bienes y servicios, aunque recientemente también se ha usado el euro, así como para el cálculo o pago de bonificaciones salariales.

