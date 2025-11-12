En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Los comandos de defensa integral, el nuevo plan de Maduro en Venezuela ante despliegue de EE. UU.

Los comandos de defensa integral, el nuevo plan de Maduro en Venezuela ante despliegue de EE. UU.

El anunció se dio en un contexto marcado por la "amenaza" que, según el líder chavista, representa el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a ese país y la llegada a la zona del poderoso portaaviones USS Gerald Ford.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Venezuela
Fuerzas militares venezolanas.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad