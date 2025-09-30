En vivo
EE. UU. anuncia que recuperará el "estándar masculino" de su Ejército: de esto se trata la medida

El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer este martes que desarrollará una serie de medidas para adoptar una Ejército con "estándar masculino". Esto dijo el Secretario de Guerra del país norteamericano.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2025
EE. UU. anuncia que recuperará el "estándar masculino" de su Ejército: de esto se trata la medida
Miembros del Ejército de Estados Unidos.
Andrew Harnik/Getty Images/AFP

