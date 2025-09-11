En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El 11 de septiembre de 2001, el “día horrible” que no olvida EE. UU. por atentados a Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, el “día horrible” que no olvida EE. UU. por atentados a Torres Gemelas

Los homenajes por el 11-S empezaron a las 8:46 a.m., hora en que chocó el primer avión con la torre norte del World Trade Center. Murieron 2.977 personas, sin contar los miles de fallecidos por enfermedades relacionadas con la contaminación de los residuos.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 11, 2025 12:36 p. m.
Comparta en:
El 11 de septiembre de 2001, el “día horrible” que no olvida EE. UU. por atentados a Torres Gemelas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad