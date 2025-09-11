Revelan imágenes de sospechoso en asesinato de Charlie Kirk: tirador huyó por los techos

El FBI publicó fotografías de un hombre descrito como “persona de interés” en el asesinato del líder juvenil de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump. (Lea también: Estas son las pistas que tiene el FBI sobre el asesino de Charlie Kirk: ya encontraron un arma)

Las imágenes, que muestran a un hombre con gorra de béisbol, gafas oscuras y ropa informal oscura, se publicaron en la cuenta X del FBI, que solicitó la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal.

Las fotografías fueron capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad, luego de que se revelara que "contamos con buenas imágenes en video de esta persona", según el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.



"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", explicó, añadiendo que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, formado por su departamento y el FBI.



La cronología del crimen de Charlie Kirk

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EE. UU., falleció el miércoles 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), en la localidad de Orem.

Por su parte, el agente especial del FBI Robert Bohls explicó en la rueda de prensa que el autor de los disparos "parece tener edad universitaria" y que "se integraba bien en una institución universitaria".

El asesino llegó a las 11:52 a.m. del miércoles 10 de septiembre al campus universitario y entró a un edificio. Subió hasta el techo desde donde disparó a Kirk, a una distancia de unos 180 metros del escenario, momento que fue recogido por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

En las grabaciones se ve a Charlie Kirk desplomarse en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, afirmó que el disparo probablemente vino de una persona apostada en un tejado, y que las cámaras del circuito cerrado registraron a un sospechoso "vestido con ropas oscuras".

Esa persona salió rápidamente del lugar, desplazándose por el tejado de los edificios del campus, y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano. Un video compartido en redes sociales, tomado desde detrás del escenario en el que estaba hablando Kirk cuando fue abatido, muestran una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después del disparo.



Analizan un arma que habría sido usado para matar a Charlie Kirk

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", anunció a su vez Bohls. Dijo que el arma "se recuperó en una zona boscosa" a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. También que los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de una mano.

The Wall Street Journal asegura, citando a fuentes anónimas, que el rifle en poder de las autoridades, que hallaron envuelto en una toalla, tenía un cartucho usado en la recámara y que había otros tres sin usar en el cargador que tenían inscripciones grabadas, las cuales podrían reflejar ideología "transgénero y antifascista", según el diario, que no detalla con texto o imágenes para corroborar esas afirmaciones.

Las mismas fuentes dijeron que podría ser un rifle de calibre .30, que se puede usar para cazar animales de tamaño mediano. Ese tipo de arma fue ampliamente usada por el ejército estadounidense en contiendas como la II Guerra Mundial, la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam cuando los efectivos iban equipados con la carabina M-1.



Homenajes de Gobierno Trump a Charlie Kirk

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó al estado de Utah para reunirse con la familia del activista ultraconservador.

El vicepresidente y el activista mantenían una amistad desde 2017, cuando Kirk envió un mensaje por X a Vance tras verlo en un programa de la cadena Fox.

"Lo diste todo, amigo", escribió el vicepresidente al final de una larga dedicatoria en X tras conocerse que había sido asesinado.

Ambos mantuvieron una estrecha relación tanto en lo personal como en lo político, consolidada por años de colaboración y amistad dentro del movimiento conservador estadounidense. Kirk fue fundamental en la evolución política de Vance, asesorándolo y conectándolo con figuras clave del entorno de Donald Trump, además de apoyar y presionar públicamente por su candidatura al Senado y luego a la vicepresidencia en 2024.

El presidente estadounidense también dedicó un sentido homenaje a su estrecho aliado Kirk, al que calificó como "gigante de su generación", al inicio de su discurso en el acto de recordación a las víctimas del 11-S en el Pentágono.

Adelantó a la prensa que hablaría con la familia del comentarista "en la tarde" de este jueves y agregó que se mantiene al tanto del caso. Las fuerzas del orden "están enfrascadas en una auténtica cacería humana. Así que veremos qué sucede. Esperamos que los atrapen", dijo.

También anunció que otorgará de manera póstuma el más alto honor civil en Estados Unidos al activista, la Medalla Presidencial de la Libertad.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE