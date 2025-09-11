En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Revelan imágenes de sospechoso en asesinato de Charlie Kirk: tirador huyó por los techos

Revelan imágenes de sospechoso en asesinato de Charlie Kirk: tirador huyó por los techos

Descrito como “persona de interés”, el hombre llevaba gorra de béisbol, gafas oscuras y ropa informal oscura. Revelaron cómo se dio a la fuga.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:59 a. m.
Revelan imágenes de sospechoso en asesinato de Charlie Kirk: tirador huyó por los techos
HANDOUT / AFP

