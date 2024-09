Colombiana dice que sobrevivió al 11S por violencia que padeció en Bogotá

El 11 de septiembre de 2001, el mundo observó con horror cómo dos aviones secuestrados impactaban contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos. Entre los sobrevivientes de los atentados del 11S se encuentra Sonia Corredor, una ingeniera civil colombiana cuya experiencia con la violencia en Bogotá durante la década de los 90 le permitió reaccionar rápidamente y salvar su vida.

11S, día normal que se convirtió en tragedia

Sonia Corredor había comenzado a laborar en la Torre Sur del World Trade Center apenas dos meses antes del atentado. "Estaba superorgullosa de estar trabajando en uno de los edificios más importantes del mundo", contó Sonia durante una entrevista en 2021 con Univisión.

Manhattan, sepultada por el humo, justo después de que se derrumbaran las torres gemelas del World Trade Center - HUBERT BOESL / DPA / dpa Picture-Alliance vía AFP

La mañana del 11 de septiembre, Sonia llegó a su oficina en el piso 91 alrededor de las 8:10 a.m., sin imaginar que su vida cambiaría para siempre en cuestión de minutos.

A las 8:46 a.m., el primer avión impactó la Torre Norte. Sonia, quien estaba en su cubículo, sintió una fuerte explosión que le recordó inmediatamente a las bombas que había escuchado en Bogotá. "Ese sonido no se olvida y ese susto que me dio fue lo que me hizo coger mis cosas e irme de una vez de ahí. Mi instinto fue de un ataque y fue por todo el terrorismo que nosotros tristemente hemos vivido", relató Sonia en entrevista con Blu Radio.

Publicidad

Su instinto, forjado por años de vivir en una ciudad marcada por el narcoterrorismo, le indicó que debía evacuar de inmediato.

A pesar de que los altavoces del edificio aseguraron que la Torre Sur estaba segura y que los empleados podían regresar a sus puestos de trabajo, Sonia decidió no hacerlo. De hecho, la ingeniera narró que su jefe, junto con otras personas, murieron por hacer caso a dicho anuncio.

Publicidad

“En el piso 20 hicieron el anuncio de que la torre sur estaba segura y que podíamos volver a los sitios de trabajo. Mi jefe murió por eso. Él se devolvió y así murieron muchas personas”, recordó.

“Íbamos en el piso 15 y 14 cuando pegó el avión en nuestra torre. Era como un terremoto que te mandaba de un lado para el otro. Ahí el pánico, todo el mundo se aceleró y empezaron a gritar. Yo llevaba los tacones más incómodos, pero por la adrenalina no los sentí”, añadió a la emisora.

Los días posteriores al atentado fueron difíciles para Sonia. Evitó ver videos del ataque para proteger su salud mental y se centró en reconstruir su vida.