Por lo menos 24 colombianos han muerto por terremotos en Venezuela

El Gobierno nacional informó que “24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia” de los terremotos en Venezuela, por los que más de mil personas han perdido la vida. “La cifra (de connacionales) continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas”, añadió.



Asimismo, indicó que “como parte de la operación humanitaria, 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, fueron repatriados en los mismos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaron al equipo USAR COL-1 hacia Venezuela”. (Lea también: "Dejó de respirar": duro testimonio de niño que vio morir a su madre tras tragedia en Venezuela)



Líneas de ayuda para colombianos en o fuera de Venezuela

La Cancillería indicó que “se habilitaron líneas de atención consular para los colombianos en Venezuela a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC), disponible las 24 horas”.

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Con el propósito de apoyar a las familias afectadas, la Cruz Roja Colombiana también activó un servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares para las personas que hayan perdido comunicación con sus seres queridos en Venezuela. Los ciudadanos podrán comunicarse a través de la línea +57 321 213 9525 o del correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org. (Lea también: Colombiano murió junto a su pareja tras terremotos en Venezuela: piden ayuda para repatriarlo)

Las personas que requieran orientación o asistencia pueden comunicarse al (+57 601) 382 6999, opción 2; a la línea gratuita nacional 01 8000 938 000; a la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214; o escribir al correo contactenos@cancilleria.gov.co.



El Gobierno recordó que “no está recibiendo donaciones en especie. Las personas que deseen apoyar la respuesta humanitaria podrán hacerlo mediante aportes económicos, canalizados exclusivamente a través de la campaña habilitada por la Cruz Roja Colombiana, con el fin de atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas. Los aportes podrán realizarse a través de la página ayuda.cruzrojacolombiana.org, mediante la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490 o por DaviPlata, en la opción Servicios–Donaciones”. (Lea también: Avianca retoma vuelos entre Colombia y Venezuela tras el cierre del aeropuerto de Maiquetía)



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL