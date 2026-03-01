El comportamiento extraño de un perro fue clave para detectar un tipo de cáncer: “No estaría aquí”

A menudo las mascotas, aun sin poder comunicarse con palabras, muestran conductas que revelan una aguda sensibilidad frente a cambios en su entorno y en las personas con las que conviven. Los perros, en particular, poseen sentidos altamente desarrollados que les permiten percibir variaciones físicas y emocionales que pueden pasar inadvertidas para los humanos. Esa intuición animal es precisamente el eje de la historia de una mujer cuyo perro comenzó a actuar de forma extraña, lo que terminó llevándola a descubrir un diagnóstico de cáncer que transformó su vida y, según sus propias palabras, le salvó la vida.



Se trata de Chase Johnson, una abogada de 36 años residente en Carolina del Norte, Estados Unidos, quien relató que el comportamiento inusual de su mascota fue el detonante para consultar al médico. El perro, una mezcla de labrador y retriever llamado Ceto, empezó a mostrarse inquieto y ansioso cerca de ella en su casa en Cary durante varias semanas previas al hallazgo. La insistencia del animal no pasó desapercibida y, con el paso de los días, se volvió cada vez más evidente.

El episodio clave ocurrió cuando el perro le pinchó el pecho izquierdo con la nariz, acción que llevó a Johnson a notar un bulto que no había detectado previamente. Ese gesto, aparentemente simple, marcó el inicio de una cadena de decisiones que derivaron en exámenes médicos y, finalmente, en el diagnóstico de un tipo agresivo de cáncer conocido como cáncer de mama triple negativo (CMTN), según se informó a la agencia de noticias SWNS.

De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, este tipo de cáncer representa cerca del 10% al 15% de todos los cáncer de seno y tiende a ser más comunes en mujeres menores 40 años "de raza negra o que tienen una mutación BRCA1", además, tiene tendencia a propagarse más rápido, lo que hace que haya menos opciones de medicación y tratamiento

.

“Si no hubiera hecho eso, no lo habría encontrado”, dijo Johnson al recordar las acciones de su perro. A partir de ese momento, la mujer se sometió a un tratamiento integral que incluyó quimioterapia, radioterapia, una lumpectomía y la extirpación de ganglios linfáticos. El proceso médico fue complejo, pero permitió enfrentar la enfermedad a tiempo.



Con el paso de los años, el resultado ha sido favorable. Para febrero de 2026, Johnson se encuentra libre de cáncer, un desenlace que ella misma vincula con la alerta temprana que le dio su mascota. La experiencia no solo cambió su vida, sino que reforzó su convicción sobre la importancia de atender señales aparentemente inusuales en el comportamiento de los animales de compañía.



Algo sorprendente de esta historia es saber que no era la primera vez que Ceto reacciona ante un problema de salud en la familia. Según relató Johnson, el perro ya había advertido anteriormente a su esposo, Ben Byrn, sobre otro tipo de cáncer.

“Anteriormente, Ceto había alertado (a mi esposo, Ben Byrn) sobre el hecho de que tenía cáncer (de colon)”, explicó Johnson al referirse a ese episodio previo. Este antecedente influyó en que la mujer prestara atención a las señales del animal cuando comenzaron a repetirse en su propio caso.

El agradecimiento hacia su mascota es una constante en su testimonio. Johnson ha enfatizado que la experiencia previa con la enfermedad de su esposo y la reacción de Ceto fueron determinantes para actuar con rapidez cuando el perro mostró nuevamente señales de alerta. “Si no hubiera tenido a Ceto, y si no hubiera tenido esa experiencia pasada con mi esposo, tal vez no estaría aquí”, afirmó.

El caso expone la estrecha conexión entre humanos y animales, así como la relevancia de no ignorar cambios o sintómas que puedan indicar que algo no está bien. Para Johnson, la insistencia de su perro no solo representó una advertencia, sino una oportunidad de detectar a tiempo una enfermedad potencialmente mortal.

Así, la historia de Ceto y su dueña se convierte en un testimonio sobre la importancia de la observación, la intuición animal y la atención temprana a posibles señales de alerta en la salud, elementos que, en este caso, resultaron determinantes para cambiar el rumbo de una vida.

