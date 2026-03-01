Así anunció televisión iraní la muerte del líder supremo Alí Jamenei, dando fin a las especulaciones

La televisión iraní puso fin a las especulaciones al confirmar la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los ataques perpetrados entre Estados Unidos e Israel a primera hora del sábado 28 de febrero contra Irán.

Tras su deceso, escaló la tensión en Medio Oriente con amenazas mutuas y promesas de venganza. (Lea también: Trump afirma que destruyeron nueve buques de guerra de Irán y gran parte de su cuartel de la Marina)



Presentador rompió en llanto al confirmar la muerte del ayatolá

"Tras toda una vida de lucha incansable, con un espíritu elevado y celestial, el compasivo padre de la bondad y la determinación, el líder e Imán de los musulmanes, su eminencia el ayatolá Alí Jamenei, en el camino de defender la exaltación del santuario sagrado de la República Islámica de Irán, bebió la dulce y pura bebida del martirio y se unió al supremo reino celestial", dijo entre lágrimas uno de los reporteros que informó en la televisión estatal del país la muerte del líder supremo.

Algunos recibieron la noticia entre baile y música, pero otros han rechazado su caída y el régimen ha prometido venganza. (Lea también: ¿Cómo se elige al líder supremo de Irán y quiénes son los favoritos tras muerte de Alí Jamenei?)



¿Cómo localizaron a Jamenei?

La CIA siguió durante meses la pista del ayatolá Alí Jamenei, al que Israel pudo matar gracias a la información de esa agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos, informó el diario The New York Times.



Estados Unidos e Israel planearon originalmente atacar Teherán por la noche, pero retrasaron la operación en parte porque la CIA se enteró de que iba a haber una reunión la mañana del sábado 28 de febrero en el complejo de edificios donde reside Jameneí, indica el diario, que cita a varias fuentes familiarizadas con la operación.



La agencia de inteligencia estadounidense pudo saber que el propio Jamenei iba a estar presente en el complejo durante esa reunión, junto a muchos altos cargos, lo que permitió eliminar a muchos de ellos en un solo ataque.

La operación comenzó sobre las 6:00 de la mañana en Israel, cuando los aviones de combate israelíes despegaron de sus bases, y los misiles de largo alcance golpearon el complejo de Jameneí sobre las 9:40 horas locales, en un ataque que no requirió de muchas aeronaves, pero sí bien armadas, de acuerdo con el periódico.

Los altos cargos iraníes de defensa y seguridad estaban en ese momento en un edificio del complejo y Jamenei estaba en otro, añade el rotativo.

En concreto, Israel había determinado que en esa reunión estarían el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví; el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi, todos ellos confirmados muertos.

Estados Unidos e Israel tenían también información sobre el paradero de varios funcionarios iraníes de inteligencia y después de atacar el complejo, bombardearon también las ubicaciones donde se encontraban esas personas, hasta matarlos a todos excepto a un alto cargo que escapó, y al que The New York Times no identifica.

