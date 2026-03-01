María Corina Machado dice que volverá a Venezuela "en pocas semanas"

La líder opositora María Corina Machado regresará a Venezuela "en pocas semanas", dijo este domingo 1 de marzo después de tres meses en el exilio tras su espectacular escape a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Retornará a un país gobernado por Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero. (Lea también: Confirman fecha y sitio de encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro)

Autoridades en Venezuela, entre ellas el ex fiscal general Tarek William Saab, la han calificado como "prófuga" de la justicia y acusado de "pedir" una intervención militar contra el país.



Hay que prepararse para "una nueva y gigantesca victoria electoral"

"Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela", dijo Machado en un video publicado en sus redes sociales. "Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible", agregó.



Machado aseguró que quiere lograr un "gran acuerdo nacional" para lograr la gobernabilidad del país y prepararse para "una nueva y gigantesca victoria electoral". Insistió en que quiere volver "como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero".



María Corina Machado denunció que el actual Gobierno venezolano "son los mismos que han torturado y perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido". (Lea también: Gobierno de Venezuela confisca casa de asistente personal de María Corina Machado, denuncia partido)

Señaló que durante su estancia en Estados Unidos ha mantenido muchas reuniones, incluido con el presidente, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; 17 senadores y 27 congresistas a quienes ha transmitido "el enorme potencial" que tendrá una "Venezuela democrática".

Trump, que afirma estar a cargo de Venezuela, dijo tras una reunión en la que Machado le entregó su premio Nobel, que le gustaría "involucrarla de alguna manera" en el gobierno venezolano, pero también ha expresado su satisfacción con la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

María Corina Machado lideró la campaña de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, que acabaron con la polémica reelección de Maduro y denuncias de fraude por parte de la oposición.

La ola represiva posterior a las elecciones la obligó a permanecer en la clandestinidad por más de un año, hasta que escapó en una cinematográfica misión de rescate con una compañía estadounidense en diciembre de 2025.

