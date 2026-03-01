Trump afirma que destruyeron nueve buques de guerra de Irán y gran parte de su cuartel de la Marina

El presidente Donald Trump dijo que ataques militares estadounidenses destruyeron nueve embarcaciones navales iraníes, así como gran parte de su cuartel general de la Marina de Irán.



"Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!", dijo en su cuenta de la red Truth Social.

Trump aseguró que, en otro ataque, fue destruido en gran parte el cuartel general de la Marina iraní y agregó, de forma sarcástica, que "por lo demás, su Armada está muy bien".

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmara que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).



Tres militares estadounidenses han muerto en la ofensiva contra Irán

Las fuerzas militares estadounidenses informaron el domingo que tres militares murieron y cinco resultaron gravemente heridos en la operación contra Irán, las primeras bajas anunciadas por Estados Unidos en el marco de esa ofensiva.



"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y traumatismos cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio", indicó el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).



"La situación es cambiante, así que, por respeto a las familias, retendremos cualquier información adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados", añadió en un comunicado en X.

El presidente Trump advirtió el sábado que cabía esperar muertos entre las fuerzas armadas estadounidenses.

La primera y breve reacción de un alto funcionario estadounidense provino del embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. "La libertad nunca es gratis", publicó en la red social X.

Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, que está bajo control del Partido Republicano de Trump, se dijo "desconsolado" por las bajas. "No es necesario que muera ni un héroe estadounidense más por una decisión temeraria de ir a la guerra. El Congreso debe actuar esta semana para frenar a este presidente", señaló Jeffries.

Las fuerzas aéreas y navales estadounidenses, junto con el ejército de Israel, están bombardeando intensamente Irán, y Trump ha dicho que el objetivo es destruir la capacidad militar del país.

Irán ha prometido vengar la muerte del líder supremo, Alí Jamenei y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares. (Lea también: Nueve personas murieron en Israel por ataque con misil de Irán: cuatro estaban en un refugio)

La República Islámica, que atraviesa por su momento más complejo desde su fundación en 1979, se apresura además para buscar un sucesor de Jamenei y nombró a un triunvirato para pilotar la transición. (Lea también: ¿Cómo se elige al líder supremo de Irán y quiénes son los favoritos tras muerte de Alí Jamenei?)

Entretanto, Trump se ha referido al avance de la operación contra el régimen iraní. "Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", declaró, según cita una entrevista con Fox News.

Irán confirmó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano de Jamenei y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.

Noticia en desarrollo.

