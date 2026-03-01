Reino Unido permitirá a EE. UU. utilizar sus bases para lanzar ataques contra misiles iraníes

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el domingo que había acordado permitir que Estados Unidos utilice bases británicas para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y sus lanzadores. (Lea también: Presidente Trump dice que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido")



Pero en un video publicado en las redes sociales, agregó: "No estuvimos involucrados en los ataques iniciales contra Irán y no nos uniremos a acciones ofensivas ahora. Pero Irán está siguiendo una estrategia de tierra arrasada, por lo que apoyamos la autodefensa colectiva de nuestros aliados y de nuestro pueblo en la región".

Starmer añadió: "Nuestra decisión de que el Reino Unido no participaría en los ataques contra Irán fue deliberada. Entre otras cosas porque creemos que la mejor manera de avanzar para la región y para el mundo es una solución negociada".

Una declaración separada publicada en el sitio web del gobierno del Reino Unido estableció su posición legal.



Starmer dijo que "la única manera de detener la amenaza" de Irán era "destruir los misiles en su origen: en sus depósitos de almacenamiento o en los lanzadores que se utilizan para dispararlos".



"Estados Unidos ha solicitado permiso para utilizar bases británicas para ese propósito defensivo específico y limitado", añadió, sin especificar ubicaciones.

Más temprano el domingo, Francia, Alemania y el Reino Unido dijeron en una declaración conjunta que estaban listos para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo si fuera necesario tomando "acciones defensivas" contra Irán.

Starmer dijo que había "al menos 200.000" ciudadanos británicos en la región afectada, desde residentes y familias de vacaciones hasta personas que viajaban. Los instó a registrar su presencia y seguir los consejos de viaje del Ministerio de Relaciones Exteriores, que instó a los británicos en Bahréin, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos a "refugiarse inmediatamente en el lugar". (Lea también: Así anunció televisión iraní la muerte del líder supremo Alí Jamenei, dando fin a las especulaciones)



Explosiones en base británica de Chipre

La amenaza iraní también ponía en peligro a las fuerzas armadas británicas, afirmó Starmer. El sábado, Irán atacó una base militar en Bahréin, dejando al personal británico a punto de ser alcanzado.

Este domingo, varias explosiones se han registrado al filo de la medianoche en la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), sin que se tenga constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos.

Aunque se desconoce si se trata de un ataque iraní, estas explosiones se producen apenas una hora después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán y, concretamente, el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas.

El periódico chipriota Cyprus Mail recoge por su parte que las bases británicas en la isla (donde hay aproximadamente 3.000 soldados) han sido declaradas en estado de "amenaza de seguridad" esta medianoche y se ha ordenado a todo su personal retirarse a sus hogares "alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido".

La base de Akrotiri sirve a la fuerza aérea británica (RAF) "y sus instalaciones de comunicación son un importante elemento del despliegue británico a lo largo del mundo", según la página oficial de las RAF. (Lea también: ¿Cómo se elige al líder supremo de Irán y quiénes son los favoritos tras muerte de Alí Jamenei?)

