Video| Estructura cae sobre el público de reconocida discoteca de Argentina: al menos 9 heridos

Lo que parecía una noche de música y diversión fue interrumpida luego de que una estructura metálica colapsara sobre el público en una reconocida discoteca de Argentina. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo 1 de marzo en el club nocturno Archi Club, ubicado en la zona de Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, y dejó al menos nueve personas heridas y obligó a evacuar a unas 700 que se encontraban dentro del establecimiento.



El episodio se registró cerca de las 5:00 a.m., mientras cientos de asistentes participaban de un evento de música electrónica que contaba con la presentación de un DJ londinense. Según los primeros informes difundidos por medios locales, “una estructura metálica con luminarias y equipos de sonido se desprendió del escenario y cayó sobre las mesas donde se encontraba el público”, específicamente en el sector VIP del local, que funciona como una terraza con vista al río.

El momento exacto del derrumbe quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales y medios televisivos. En las imágenes se observa al DJ en plena presentación mientras, detrás suyo, la armazón metálica se desploma abruptamente sobre el área donde estaban ubicados varios asistentes.

Mientras que en el audio de la grabación, se escuchan gritos y expresiones de alarma del público al percatarse de la situación, lo que generó escenas de pánico dentro del establecimiento.



Pánico en Costanera Norte: el momento en el que se desprende la estructura del escenario en un boliche y cae sobre el público https://t.co/L2y0dJqzBA pic.twitter.com/dZLshWR2cu — infobae (@infobae) March 1, 2026

Según informó TN Noticias, tras la alerta al 911, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Bomberos y diez ambulancias del SAME para asistir a los heridos y garantizar la evacuación total del boliche.

Las autoridades realizaron además un corte completo en la avenida Costanera Rafael Obligado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia médica y peritaje.

Infobae Argentina, reportó que parte médico preliminar indicó que varios de los afectados presentaron politraumatismos y distintos tipos de traumatismos producto del impacto. Tres pacientes de 49, 41 y 27 años fueron trasladados al Hospital Pirovano con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal sin riesgo de vida y recibieron el alta el mismo día.

Otros tres, de 29, 25 y 28 años, fueron derivados al Hospital Rivadavia con el mismo diagnóstico y también fueron dados de alta. Asimismo, dos mujeres de 32 y 28 años se trasladaron por sus propios medios al Hospital Fernández, donde fueron asistidas por politraumatismos antes de recibir el alta médica. El resto de los afectados fue atendido en el lugar y no requirió traslado.

Si bien la mayoría de reportes iniciales confirmaron al menos nueve heridos, otras versiones difundidas posteriormente señalaron que la cifra podría ascender a 15 lesionados. En todos los casos, las personas fueron atendidas por lesiones derivadas del impacto de la estructura que cayó sobre las mesas del sector afectado.

Las primeras pericias policiales indicaron que la torre lumínica que colapsó estaba ubicada en la parte trasera del escenario y no formaba parte de las instalaciones originales de la discoteca, sino que había sido colocada horas antes para una función especial del evento. Las causas que provocaron el desprendimiento de la estructura continúan bajo investigación.

La causa por lesiones quedó a cargo de la Fiscalía Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, encabezada por Norberto Brotto, mientras que el lugar fue clausurado tras el incidente. Hasta el momento la empresa no ha emitido pronunciamientos oficiales en sus redes sociales.

