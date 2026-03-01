Presidente Trump dice que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido" después del operativo conjunto con Israel lanzado contra Irán y que mucho de ellos "quieren inmunidad".



"Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad", aseguró Trump en un video publicado en su red social Truth Social.



La advertencia de Trump a la Guardia Revolucionaria

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", declaró Trump.

Trump también ha señalado que las operaciones militares continúan "con toda su fuerza" y así lo harán "hasta que se alcancen todos los objetivos", que, según él, podrían tener una duración de unas “cuatro semanas”.

El mandatario defendió estas acciones como "necesarias" para garantizar la seguridad de los estadounidenses. "Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a EE. UU. mientras coreaban el lema 'Muerte a Estados Unidos' o 'Muerte a Israel', o ambos", apuntó.



El presidente estadounidense hizo un llamamiento a "todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad" para que aprovechen el momento, sean "valientes, audaces y heroicos y recuperen su país".



"Estados Unidos está con ustedes. Les hice una promesa y la cumplí. El resto depende de ustedes. Estaremos allí para ayudarles", aseveró.

Esta es la primera declaración institucional de Trump desde que anunció la operación conjunta con Israel en la madrugada del sábado 28 de febrero. Hasta ahora solo había mantenido breves entrevistas telefónicas con algunos medios de comunicación. (Lea también: ¿Cómo se elige al líder supremo de Irán y quiénes son los favoritos tras muerte de Alí Jamenei?)

El mandatario ha pasado el fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, monitoreando el operativo, y está previsto que regrese a la Casa Blanca.



Así avanza la ofensiva contra Irán en su segundo día

Estados Unidos afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al gobierno iraní.

Irán multiplicó sus ataques de represalia a los países del Golfo y a Israel, tras jurar que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei. Más temprano, el mandatario republicano señaló que "hablará" con los líderes iraníes, pero no precisó cuándo ni con quiénes. (Lea también: Así anunció televisión iraní la muerte del líder supremo Alí Jamenei, dando fin a las especulaciones)

Además de Jamenei, murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

El ejército ideológico iraní aseguró haber lanzado un ataque "a gran escala" contra "el enemigo". Un funcionario de Teherán precisó que tienen como blanco las bases estadounidenses en esos países y no a sus vecinos.

En Teherán, la televisión estatal iraní afirmó haber sido blanco de bombardeos y varios medios reportaron también un bombardeo al hospital Gandhi. El ejército israelí afirmó haber asestado un "duro golpe" a los centros de mando y control de Irán.

Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado "de facto", según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Por allí transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Para tratar de contener una escalada de precios, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron este domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.



Irán contraataca

En respuesta al operativo lanzado el sábado, Teherán contraatacó con bombardeos contra vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses, y contra Israel.

Nueve personas murieron y 11 siguen desaparecidas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, anunciaron los socorristas. La víspera, una mujer murió en Tel Aviv. El servicio de emergencia israelí Magen David Adom reportó heridos cerca de Jerusalén.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Dubái, Doha, Riad y Manama. Kuwait dio cuenta de un muerto y más de 30 heridos. En Emiratos Árabes Unidos tres personas murieron y 58 resultaron heridas desde el sábado. Y Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo.

Estados Unidos lamentó sus primeras bajas este domingo: tres militares, de los que el CENTCOM no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.

Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán, según avisó el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP