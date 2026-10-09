El drama de hombre que vivió colapso de hotel en Panamá tras terremoto: "No estábamos preparados"

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Panamá este viernes, provocando el derrumbe de edificios y carreteras en el centro del país, pero sin que se hayan reportado víctimas de inmediato. Según el Sistema Nacional de Protección Civil, el temblor, de poca intensidad, se sintió en toda la nación centroamericana, que cuenta con una población de alrededor de 4,5 millones de personas. Duró aproximadamente un minuto. En Penonomé, capital de la provincia de Coclé, el evento sísmico provocó el colapso de parte de la estructura del antiguo hotel Dos Continentes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto ocurrió a las 17:56 GMT con un epicentro a 10 kilómetros (6 millas) del pequeño pueblo de Pitaloza Arriba, en la provincia central de Herrera. Se emitió una alerta por tsunami para el Pacífico oriental, pero posteriormente se levantó. La Autoridad del Canal de Panamá afirmó que el tráfico marítimo a través del canal, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, no se vio afectado y funcionaba "con normalidad". Mulino viajó a Penonome para coordinar la respuesta ante el desastre.



¿Cómo vivieron el terremoto en Panamá los que estaban en antiguo hotel de Penonomé?

Diego Quintero se encontraba en la zona cuando ocurrió el temblor y mostró, posteriormente, imágenes de los daños registrados en el centro de la población. "Parte de los ventanales de vidrio también resultaron afectados. En Penonomé continúan las réplicas", indicó el hombre a Noticias Caracol. "Aunque el epicentro estuvo cerca de esta zona, no esperaba que se sintiera con tanta fuerza. Creo que vivimos algunas de las réplicas más fuertes", agregó. Además, uno de los accionistas del hotel también señaló que el movimiento comenzó de manera leve y aumentó progresivamente de intensidad. "Sentimos que comenzó suave y fue subiendo, escalando de grado".

Publicidad

Según explicó, los trabajadores estaban realizando sus actividades habituales cuando comenzó el temblor. Sin embargo, las habitaciones permanecían vacías y tampoco había personas en los locales comerciales situados en la parte inferior del inmueble. "Todo el mundo estaba trabajando, las habitaciones estaban vacías. Igual los locales comerciales abajo también estaban vacíos", afirmó el accionista. Las imágenes difundidas muestran parte de la estructura del antiguo hotel Dos Continentes afectada por el movimiento sísmico. Entre los daños mencionados se encuentran los ventanales de vidrio y el derrumbe de una sección del edificio.



🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: Nuevas imágenes muestran la magnitud de los daños registrados en el Hotel 2 Continentes, ubicado en Penonomé, Panamá.

pic.twitter.com/4TdtcDzwt6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

Publicidad

La emergencia tomó por sorpresa a los propietarios y trabajadores del lugar. Uno de los accionistas reconoció que no esperaba que ocurriera una situación de esa naturaleza y describió la reacción inicial como un momento de desconcierto. "Sentimos el temblor y tuvimos que detenernos porque la sacudida era bastante fuerte. Nunca había experimentado algo así en Panamá". Otro aspecto que destacó Antonio fue la preparación previa para responder ante una emergencia. "Gracias a las prácticas y los simulacros de evacuación que se han realizado, creo que se obtuvieron buenos resultados. No hubo víctimas en el hotel, y eso es algo que agradecemos", expresó. Sin embargo, el hombre asegura que este tipo de eventos "suceden de la nada, no estábamos preparados".



Más de 80 réplicas

Los terremotos son poco frecuentes en Panamá y suelen producirse en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. El expresidente Ricardo Martinelli publicó en Instagram fotografías de su casa en la localidad de Sona, en la provincia de Veraguas, que se derrumbó. Una iglesia y un hotel en Penonome también sufrieron daños considerables, según mostraron las imágenes difundidas en los medios locales. El instituto local de geociencias registró más de 80 réplicas, una de ellas de magnitud superior a 6,0. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en las escuelas de todo el país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que las zonas más afectadas fueron las provincias de Herrera y Coclé, así como Los Santos en el sureste. Dijo que la localidad de Tonosi, en Los Santos, estaba completamente aislada. "Estamos intentando averiguar cómo llegar allí por aire, porque es imposible por tierra", dijo. El aeropuerto internacional de Ciudad de Panamá , un importante centro de conexión para la región, fue cerrado temporalmente. Según la Autoridad de Aeronáutica Civil, varios vuelos fueron desviados a otros aeropuertos como medida de precaución. Los líderes de Colombia, Ecuador y Guatemala enviaron mensajes de solidaridad y ofrecimientos de ayuda.

Publicidad

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL