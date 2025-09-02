Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Enorme desfile militar de China por el fin de la Segunda Guerra Mundial: exhibió drones que usan IA

Enorme desfile militar de China por el fin de la Segunda Guerra Mundial: exhibió drones que usan IA

Por primera vez desfilaron las nuevas ramas de la Fuerza Armada dedicadas a operaciones en el ciberespacio, el espacio y la guerra de la información.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:04 p. m.
Desfile militar en China.
Desfile militar en China.
AFP