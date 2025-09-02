Publicidad

Venezuela acusa a Estados Unidos de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe

Venezuela acusa a Estados Unidos de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe

Trump difundió un video donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:01 p. m.
Venezuela habla sobre ataque de Estados Unidos.
Venezuela habla sobre ataque de Estados Unidos.
Redes sociales / AFP