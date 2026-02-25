El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renuncia a su cargo

Siguen los movimientos entre las figuras claves del chavismo. Este miércoles se conoció que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron sus renuncias a la Asamblea Nacional, controlado por el chavismo, en medio del proceso de amnistía que beneficia a presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad. El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez -hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez-, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, quienes habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un periodo de siete años, es decir hasta 2031. (Lo último: Gobierno de Venezuela allana casa de asistente personal de María Corina Machado, denuncia su partido)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De igual forma, Rodríguez dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público (es decir, la Fiscalía) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la Asamblea Nacional. Ante esto, indicó que se elegirá a un "encargado" para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.

Saab, quien también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro. La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017.



El viernes, el ahora exfiscal consideró que la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento cierra "un importante ciclo histórico" en Venezuela. "Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando", afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía. Saab, además, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.