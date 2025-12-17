El error que cometió Zulma Guzmán y que habría delatado su ubicación en el Reino Unido

Las autoridades del Reino Unido rescataron del río Támesis, en el oeste de Londres, a Zulma Guzmán, mujer colombiana señalada por la muerte con talio de dos menores de edad en Bogotá, en abril pasado. Los medios locales informaron que sobre las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre la Policía recibió un reporte de una mujer que estaba en apuros en el puente Battersea. Tras rescatar a la mujer se confirmó que se trataba de Guzmán, que cuenta con orden de captura y circular roja de la Interpol.

"La Unidad de Policía Marina recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 7:14 a. m. y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian", detalló un portavoz en declaraciones a la prensa. A principios de este mes, tras conocerse la circular roja de la Interpol emitida para dar con el paradero de Guzmán, se informó que la mujer había viajado a Brasil, España y el Reino Unido luego de salir de Colombia.



El detalle que habría delatado la ubicación de Zulma Guzmán

Reportes indican que la empresaria llegó al Reino Unido el 11 de noviembre. Las autoridades británicas estaban buscando a Zulma Guzmán luego de que Colombia solicitara apoyo para dar con su captura. Interpol Colombia y la Fiscalía General de la Nación fueron notificadas sobre lo ocurrido con Guzmán en el río Támesis. La mujer había dado una entrevista para el medio digital Focus Noticias y manifestó que su intención era entregarse ante las autoridades: “Eso es lo que estoy buscando, probar ahora ante la justicia con el abogado y con las pruebas que tengo”.



"La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, sin una garantía de un juicio justo”, agregó la mujer durante la entrevista, hablando sobre las autoridades colombianas y la forma en la que fue señalada. Durante el encuentro virtual hubo un detalle que pudo haber revelado la ubicación de Guzmán: una botella con agua de la que estuvo bebiendo durante la entrevista.

La botella fue identificada con la marca Buxton, que solo se comercializa en el Reino Unido, país donde fue encontrada por las autoridades la mujer en la madrugada del martes 16 de diciembre.

¿Qué pruebas hay contra Zulma Guzmán?

La imagen del domiciliario que el pasado 3 de abril llevó las frambuesas contaminadas con talio fue clave para las investigaciones de las autoridades. El repartido fue ubicado y le relató a los investigadores que la fruta envenenada la envió una amiga de Zulma Guzmán, lo que indicaría que la mujer no habría actuado sola.

El repartidor, de acuerdo con imágenes reveladas por Noticias Caracol, acudió dos veces a la casa porque en la primera ocasión no recibieron el pedido. Dos días después, el 5 de abril, fueron hospitalizadas las dos menores de edad que fallecieron. La primera murió ese mismo día y la otra el 9 de abril. Guzmán, señalada por el envenenamiento y la muerte de las niñas, era una amiga de la familia desde hace 20 años, según la Fiscalía General de la Nación.

Para los investigadores hay varios indicios sobre Guzmán, como el conocimiento preciso de que tenía la dirección de residencia y tenía claras las rutinas de la familia. Asimismo, al parecer, sabía que las frambuesas achocolatadas eran un producto que consumían habitualmente en ese hogar.

