Este es el reporte de la Policía de Reino Unido sobre el hallazgo de Zulma Guzmán en el río Támesis

Zulma Guzmán Castro, la presunta responsable de la muerte de dos menores de edad colombianas que fueron envenenadas con talio, fue capturada en Reino Unido. El hecho, reportado por medios locales, aconteció luego de que la colombiana fuera rescatada en el río Támesis, cerca del puente Battersea de Londres, el pasado martes 16 de diciembre en horas de la mañana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La señalada autora de tal crimen, quien era buscada en todo el mundo, habría aterrizado en Gran Bretaña el pasado 11 de noviembre, luego de haber pasado por otros países durante los últimos meses. El reporte oficial de la Policía de Reino Unido apunta a que la captura se logró gracias a un reporte que dieron ciudadanos a las autoridades, quienes alertaron sobre la situación de una mujer que se encontraba en el conocido río europeo.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres le dijo al medio británico Daily Mail que la llamada se había hecho en horas de la mañana del 16 de diciembre, y que tan pronto se notificó, las autoridades acudieron al punto para hacer el respectivo rescate. "La policía fue llamada a las 06:45 horas del martes 16 de diciembre por informes de una mujer en apuros en el puente de Battersea", explicaron las autoridades al medio citado.



Posteriormente, la Unidad de Policía Marina de la Policía Metropolitana de Londres logró recuperar a la mujer, quien fue descrita como una persona de "unos 50 años". "La Unidad de Policía Marina de la Policía Metropolitana de Londres recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07.14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian", explica el reporte al rotativo mencionado.



Noticia en desarrollo...

