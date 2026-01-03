El mensaje de Trump a Petro luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo".

"Esta operación extremadamente exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses", aseguró Trump en una declaración desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump aseveró que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y la gran presencia naval frente a Venezuela no se ha modificado hasta que las "demandas (de Washington) no haya sido completamente satisfechas".



"Bajo esta nueva estrategia de seguridad nacional el dominio de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental (Latinoamérica y resto de las Américas) no volverá a ser cuestionado de nuevo. En conclusión, durante décadas otras Administraciones han descuidado o incluso contribuido al aumento de las amenazas de seguridad en el Hemisferio Occidental. Bajo la Administración Trump, vamos a reforzar el poder estadounidense en una forma poderosa en nuestra región", indicó el mandatario.



“Maduro ha sido derrocado”: Trump

Trump anunció este sábado en rueda de prensa que "el dictador y terrorista" Nicolás Maduro "finalmente ha sido derrocado en Venezuela" y celebró que el pueblo de ese país suramericano "será libre" tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses en una operación relámpago en Caracas y alrededores.



"Vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente, seguro y vamos a hacer que muchos venezolanos que viven en Estados Unidos estén muy felices. Han sufrido. Se les ha privado de mucho. Ya no van a sufrir más", dijo Trump.



El mensaje de Trump a Petro

Durante la rueda de prensa, Trump fue indagado sobre las relaciones con el mandatario colombiano Gustavo Petro, con quien ha tenido varios cruces y mensajes con tono elevado desde que asumió el control de la Casa Blanca.

En su mensaje reiteró su preocupación por los cultivos ilícitos de drogas en Colombia que, posteriormente, son enviados a Estados Unidos, por lo que mencionó que Petro “tiene que cuidar su trasero”.

El presidente Petro manifestó este sábado que no está preocupado por lo que Nicolás Maduro pueda contar de él a las autoridades de Estados Unidos tras haber sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en los ataques de Washington a Caracas y otras ciudades de ese país. "No estoy preocupado para nada", escribió Petro en X, donde respondió un mensaje del periodista Hassan Nassar, que manifestó que el mandatario colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles" en Estados Unidos.

#Atención | En medio de la rueda de prensa donde Gobierno de EE. UU. entregó detalles sobre la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump se refirió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. ¿Qué dijo?



Vea la rueda de prensa completa aquí >>> https://t.co/0PsjxKT0hJ pic.twitter.com/nxltwHL3Te — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 3, 2026

Más temprano, cuando comenzaron a conocerse la explosiones en Caracas, Petro manifestó que el Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes de actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.

