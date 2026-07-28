Terremoto en Japón de magnitud 7,1 provoca una alerta de tsunami y deja múltiples destrozos

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA). El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, situada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

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Algunas zonas de la región registraron el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Tras el terremoto, la JMA emitió una alerta por tsunami para varias zonas de la costa, y dijo que se esperan olas de hasta un metro de alto. Todavía no hay información sobre daños o víctimas, aunque la cadena pública de televisión NHK muestra imágenes de algunos incendios activos y daño en carreteras.



Según NHK, los servicios de emergencias han recibido numerosas llamadas tras el temblor. Las centrales nucleares de la zona, sin embargo, no registraron incidentes. En una rueda de prensa, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, avisó de que pueden producirse sismos de la misma magnitud en la zona, y pidió a la población estar alerta.



Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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Al menos 50 personas hospitalizadas

Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en Japón tras el terremoto de magnitud 7,1, el cual dejó a decenas de edificios sin luz. El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

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Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK que también señaló que 12 viviendas se habían derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas, agregó. Antes de este informe, la primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que "hay varias personas heridas".

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó. La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.

"Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie", declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de la cadena pública NHK en la prefectura de Kumamoto, donde se produjo la sacudida.

"Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba", añadió.

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EFE y AFP