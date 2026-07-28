Impresionantes videos e imágenes del terremoto de 7.1 en Japón que dejó decenas de heridos

Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes 28 de julio el sur de Japón, dejando al menos 50 personas heridas, edificios colapsados, incendios, cortes masivos de energía y escenas de gran destrucción que quedaron registradas en impactantes imágenes y videos difundidos por medios locales y ciudadanos en redes sociales. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, una de las regiones más sísmicamente activas del país.

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Las grabaciones compartidas durante las horas posteriores al sismo muestran el momento en que estructuras completas se balancean violentamente, mercancías caen de los estantes en supermercados y miles de personas abandonan apresuradamente edificios, estaciones y centros comerciales para ponerse a salvo. Algunas de las imágenes más impresionantes captaron el colapso de una chimenea industrial en la ciudad de Yatsushiro y severos daños en carreteras elevadas y puentes.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el terremoto se produjo a las 16:27 hora local y tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. La intensidad alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala sísmica japonesa en algunas localidades de Kumamoto, una clasificación que indica sacudidas extremadamente fuertes capaces de provocar daños significativos en edificaciones e infraestructuras.



#Mundo | Terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sur de Japón y generó una alerta de tsunami, que ya fue desactivada. Hasta el momento, las autoridades han reportado 50 heridos.



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Autoridades en Japón activaron alerta de tsunami, pero la retiraron

Las autoridades japonesas activaron de inmediato una alerta de tsunami para varias zonas costeras del suroeste del país y recomendaron a la población alejarse del litoral. Sin embargo, tras una evaluación posterior de las condiciones del océano, la advertencia fue retirada al no detectarse un fenómeno de magnitud peligrosa.

Los videos emitidos por la cadena pública NHK mostraron además varios incendios reportados tras el terremoto, así como enormes grietas abiertas en carreteras y daños visibles en infraestructuras de transporte. En algunas áreas, las imágenes aéreas revelaron edificios parcialmente derrumbados y calles cubiertas por escombros, lo que obligó a la movilización inmediata de equipos de emergencia y rescate.

🇯🇵 | Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió Kumamoto, Japón. pic.twitter.com/JvvV4qSrsa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

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Según los primeros balances divulgados por medios japoneses, al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con diferentes lesiones. También se reportó el colapso de una docena de edificios, mientras que en varios de ellos se realizaban labores de búsqueda para localizar posibles personas atrapadas. Las autoridades no habían informado de víctimas mortales al cierre de esta edición, aunque continuaban evaluando la magnitud total de los daños.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que existen reportes de heridos y daños materiales en diferentes puntos de la región afectada. Durante una comparecencia pública, la mandataria indicó que algunos sectores registraron incendios, interrupciones en el suministro eléctrico y afectaciones en carreteras y puentes. Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas de gran intensidad.

Uno de los efectos más inmediatos del terremoto fue el corte de electricidad que afectó a decenas de miles de hogares. La compañía Kyushu Electric Power informó que más de 45.000 viviendas y establecimientos quedaron temporalmente sin servicio eléctrico, complicando las labores de emergencia y la comunicación en varias comunidades. Las imágenes difundidas desde el aeropuerto de Kumamoto también se volvieron virales. En los videos se observa cómo pasajeros y trabajadores se protegen mientras las instalaciones vibran con fuerza. Otras grabaciones muestran el desplome de productos en tiendas y centros comerciales, así como la evacuación masiva de edificios públicos.

🇯🇵 | URGENTE: La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dice que se han reportado heridos y edificios colapsados después de que un terremoto de magnitud 7.1 azotara el suroeste de Japón. pic.twitter.com/qBw1nFTkU6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

El impacto del terremoto también obligó a suspender servicios ferroviarios y provocó interrupciones en importantes vías de transporte. Diversas carreteras fueron cerradas para inspecciones de seguridad, mientras las autoridades verificaban la estabilidad de puentes y estructuras elevadas. Además, más de 150.000 personas recibieron órdenes o recomendaciones para dirigirse a centros de evacuación habilitados en la región. A pesar de la magnitud del sismo, las autoridades informaron que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región. Las plantas de Sendai y Genkai continuaron operando con normalidad tras las inspecciones iniciales realizadas por las empresas responsables de su gestión.



¿Por qué hay tantos terremotos en Japón?

Japón se encuentra ubicado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a esta condición geológica, el país cuenta con estrictas normas de construcción antisísmica y avanzados sistemas de alerta temprana. Sin embargo, la intensidad registrada en Kumamoto volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de una población acostumbrada a convivir con terremotos de gran magnitud.

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Mientras continúan las evaluaciones de daños y las labores de rescate, las impresionantes imágenes y videos del terremoto recorren el mundo, mostrando una vez más la fuerza devastadora de la naturaleza y la vulnerabilidad de las comunidades situadas en algunas de las zonas sísmicas más activas del planeta.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL