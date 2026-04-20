¿Hubo riesgo de choque entre dos aviones al intentar aterrizar en El Dorado? Aerocivil explicó

Este lunes 20 de abril había circulado una información acerca de un evento operativo de dos aviones que intentaban aterrizar al mismo tiempo en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá y que supuestamente pudo haber causado un accidente. La Aeronáutica Civil emitió un comunicado sobre lo sucedido.



En su comunicado, la entidad indicó que el evento sucedió en las pitas 32 izquierda y 32 derecha y explicó por qué sucedieron los hechos, usando criterios técnicos:



Las pistas no estaban disponibles por bloqueo de una aeronave: Aeronáutica

Según la Aeronáutica, "durante el proceso de aproximación, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 izquierda incluidos el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa".

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Agregó que "este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre el avión de Qatar y una aeronave de Lufthansa que se encontraba en la misma fase. No obstante, en todo momento se mantuvo una separación vertical controlada y segura.

En cuanto al trabajo de la tripulación de Lufthansa, mencionó que, "actuando bajo los más altos estándares de seguridad y siguiendo los parámetros establecidos en la carta de aproximación, decidió ejecutar de manera autónoma un procedimiento de aproximación frustrada. Es imperativo aclarar que es un procedimiento normal y estandarizado en la aviación mundial, diseñado precisamente para garantizar la seguridad cuando los parámetros visuales o de distancia así lo sugieren".



El evento operacional estuvo "bajo control", según Aeronáutica

La entidad sostuvo que "el análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones".



Por útlimo, la Aeronáutica indicó a los ciudadanos que sus canales de comunicación son la única fuente oficial para la divulgación de eventos técnicos y operativos. "Exigimos a la opinión pública y a los actores políticos a no sobredimensionar ni politizar eventos de carácter estrictamente técnico. La seguridad operacional se basa en datos precisos; basarse en fuentes no oficiales genera alarmas infundadas que afectan la percepción del sector aéreo nacional", puntualizó.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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