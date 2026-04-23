Revelan informe preliminar de accidente aéreo en Puerto Leguízamo, que dejó 69 militares muertos

El coronel Luis Fernando Giraldo, director de Seguridad operacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), reveló este jueves los datos del informe preliminar sobre el accidente aéreo de un avión Hércules, que cobró la vida de 69 militares y dejó otros 57 heridos, el pasado 23 de marzo. El hecho ocurrió en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), y la aeronave se dirigía a Bogotá.

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De acuerdo con el documento, la aeronave impactó con un árbol cuatro segundos después de despegar desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, afectando el "fuselaje y una sección de la hélice" de uno de los motores. Segundos después, impactó contra otros dos árboles y, como consecuencia, se habría presentado una "ingestión de material vegetal en los motores", lo cual terminó causando una "pérdida de potencia en el motor uno, y una disminución significativa de potencia en el motor dos".

El material vegetal en los motores "habría tenido incidencia en el desempeño aerodinámico del ala izquierda y en el control de la aeronave. Esta condición se evidenció en un viraje que alcanzó los 29 grados de baqueo hacia la izquierda, acompañando de pérdida de altitud". Como un intento por recuperar el control de la aeronave, el piloto redujo la potencia del motor cuatro y del tres. El coronel aseguró que "no hay evidencia concluyente" sobre la ejecución completa del procedimiento de emergencia del apagado del motor.



Además, detalló que el avión impactó el terreno 36 segundos desde el despegue, a unos 2.080 metros desde el lugar donde tomó vuelo.

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#Colombia | La Fuerza Aérea Colombiana dio a conocer un informe preliminar sobre el accidente aéreo del avión Hércules. Esto informó.



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