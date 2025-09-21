En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / En fotos, así fue el funeral de Charlie Kirk: hubo inesperado saludo entre Trump y Elon Musk

En fotos, así fue el funeral de Charlie Kirk: hubo inesperado saludo entre Trump y Elon Musk

Decenas de estadounidenses se congregaron para darle un último adiós al representante de la extrema derecha asesinado. Su esposa dio un emotivo discurso.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de sept, 2025
Kirk (4).jpg
Cientos de personas se congregaron para despedir al activista. -
Foto: AFP

