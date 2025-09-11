En vivo
Charlie Kirk fue un activista y comentarista político conservador estadounidense. Es conocido por fundar Turning Point USA, una organización sin ánimo de lucro que busca promover el activismo y los valores conservadores en los campus universitarios y de secundaria. Fue asesinado en la Universidad de Utah el 10 de septiembre.

    María Claudia Tarazona habla de asesinato de Charlie Kirk en EE. UU.
    El mensaje de María Claudia Tarazona a la esposa de Charlie Kirk: "Con el mismo dolor"

    La viuda de Miguel Uribe Turbay se refirió al homicidio del activista conservador, en un evento universitario en Utah, en medio de la conmemoración de un mes del asesinato del exsenador del Centro Democrático Miguel Uribe. Esto dijo.

