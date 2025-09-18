En vivo
EE. UU. ha negado visas a personas que "celebraron" el asesinato de Charlie Kirk: Marco Rubio

EE. UU. ha negado visas a personas que "celebraron” el asesinato de Charlie Kirk: Marco Rubio

"Si eres un extranjero y estás por ahí celebrando el asesinato de alguien que estaba hablando en algún lugar, no te queremos en el país", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de sept, 2025
Marco Rubio.jpg
Marco Rubio dice que espera que se revoquen algunas visas por "celebrar" el asesinato de Charlie Kirk.
Getty Images / AFP

