Militares de Venezuela responden a Trump tras bloqueo de EE. UU. a petroleros: "No nos intimidan"

La Fuerza Armada de Venezuela condenó este miércoles las "soberbias amenazas" del presidente Donald Trump, que este martes anunció un bloqueo contra buques petroleros sancionados que entren y salgan del país caribeño. "Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al leer un comunicado de la institución castrense. "La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie", añadió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.