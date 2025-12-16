Barack y Michelle Obama iban a reunirse con Rob Reiner y su esposa el día de la tragedia

En una revelación que ha conmocionado aún más al mundo del entretenimiento y la política, la exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, reveló que ella y el expresidente Barack Obama tenían una cita pendiente con Rob y Michele Reiner la misma noche en que la pareja fue hallada sin vida en su residencia de Brentwood. La noticia del trágico doble homicidio interrumpió la reunión que la pareja presidencial tenía prevista con el reconocido director y su esposa.



¿Qué dijo Michelle Obama sobre Rob y Michele Reiner?

Durante su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live el lunes 15 de diciembre, Michelle Obama compartió detalles sobre la cercanía que mantenían con el matrimonio Reiner. "Los conocíamos desde hace muchos, muchos años, y se suponía que íbamos a verlos esa noche —anoche”, dijo Obama. La exprimera dama explicó la amarga coincidencia: “Íbamos a verlos esa noche… y entonces llegó la noticia”.

La confesión de la exprimera dama subraya la naturaleza profundamente personal de la tragedia para el círculo social de la pareja, mientras la investigación por las muertes de Rob, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, continúa avanzando.



La respuesta de Michelle Obama a Doald Trump

La entrevista de Michelle Obama no solo sirvió para lamentar la pérdida de sus amigos, sino también como una firme respuesta a la controversia política que rodeó la tragedia. Horas antes de sus declaraciones, el presidente Donald Trump había publicado un mensaje en Truth Social en el que se refería al cineasta como "trastornado".

Trump llegó incluso a atribuir la muerte del director de clásicos como When Harry Met Sally a lo que despectivamente denominó el “Síndrome de trastorno de Trump”. La apatía y el tono despectivo del mandatario han sido objeto de severas críticas por parte de diversos sectores políticos y culturales.



Frente a la insinuación de Trump, Michelle Obama defendió el legado de los Reiner con una fuerza inusual, describiéndolos como figuras de inquebrantable decencia y valor. “Permítanme decir esto: a diferencia de otros, Rob y Michele Reiner son algunas de las personas más decentes y valientes que puedas conocer”, afirmó en el programa.



En una réplica directa y categórica a los comentarios del presidente, la exprimera dama subrayó que “No están desquiciados ni trastornados”.

Michelle Obama continuó alabando su carácter, enfatizando su compromiso cívico: “Lo que siempre fueron fue gente apasionada que —en un momento en el que no hay mucho coraje— estaba dispuesta a respaldar con acciones aquello que le importaba”. Concluyó con un tributo a sus prioridades: “Se preocuparon por su familia. Se preocuparon por este país. Se preocuparon por la justicia y la equidad. Y esa es la verdad”.

Las declaraciones de la exprimera dama se sumaron a las emotivas palabras que Barack Obama había dedicado previamente a sus amigos a través de X. El expresidente destacó que si bien los logros de Rob Reiner en cine y televisión regalaron "algunas de nuestras historias más queridas", bajo esa producción existía "una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa convicción en acción”.



¿Qué pasó con Rob Reiner?

Rob Reiner, famoso director de películas icónicas como The Princess Bride y This Is Spinal Tap, y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos dentro de su hogar en Brentwood, Los Ángeles, el domingo por la tarde. Los servicios de emergencia respondieron a una llamada de asistencia médica alrededor de las 3:30 – 3:40 p. m. del domingo.

Los investigadores de la división de homicidios determinaron que se trataba de un doble homicidio. Reportes iniciales indicaron que ambos presentaban heridas de arma blanca. Se ha informado que fue su hija, Romy, de 27 años, quien encontró los cuerpos.

Horas después del hallazgo, la policía arrestó a Nick Reiner, hijo de 32 años del matrimonio, cerca de las 9:15 p. m. Nick Reiner fue fichado bajo sospecha de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza. El caso estaba programado para ser presentado a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles este martes para determinar los cargos formales.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.