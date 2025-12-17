¿Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, se enfrentará a pena de muerte? Esto aseguró el fiscal del caso

Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta estadounidense Rob Reiner, fue acusado formalmente de dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres, según informó el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.



Nick Reiner, de 32 años, quien arrastra problemas de adicción desde su adolescencia, fue arrestado la noche del domingo, pocas horas después de que se hallaran los cuerpos sin vida del director, de 78 años, y de su esposa, Michele Singer Reiner, de 70, en una lujosa residencia familiar.

El fiscal Hochman confirmó que el hijo menor del célebre matrimonio podría enfrentar la pena capital, es decir pena de muerte, si es declarado culpable. En un comunicado, precisó que la imputación se realizó el martes y subrayó que el carácter “múltiple” del crimen constituye una circunstancia agravante. “También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, señaló.

Actualmente, Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza y espera autorización médica para su primera comparecencia judicial, informó su abogado, Alan Jackson. El martes fue declarado incapaz de presentarse, aunque no se han revelado los motivos.



Hija de Rob Reiner descubrió cuerpos sin vida de sus padres

Medios estadounidenses indicaron que Romy Reiner, segunda hija del matrimonio, descubrió los cuerpos el domingo por la tarde y alertó a la policía. Algunos reportes sugieren que las víctimas fueron acuchilladas, mientras que el portal TMZ asegura que fueron degolladas.



Este medio añadió que la pareja asistió junto a su hijo a una fiesta navideña organizada por el comediante Conan O’Brien, donde testigos presenciaron una acalorada discusión entre padre e hijo.



TMZ también informó que el sospechoso se registró en un hotel de Santa Mónica la madrugada del domingo, donde el personal halló rastros de sangre en el baño y la cama. El matrimonio Reiner tiene tres hijos, y Rob Reiner cuenta además con una hija adoptiva de su primera relación. El abogado Jackson se negó a revelar quién contrató sus servicios.

Nick Reiner, que vivía de manera intermitente con sus padres, había hablado públicamente sobre su lucha contra la adicción, iniciada a los 15 años. En un pódcast confesó haber pasado por 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia. Inspirado en esa experiencia, coescribió el guion de la película “Being Charlie” (2015), dirigida por su padre, que retrata la difícil recuperación de un joven famoso devastado por las drogas.



Impacto y legado tras asesinato de Rob Reiner

Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, alcanzó la fama como actor en la serie televisiva de los años setenta “All in the Family”, antes de consolidarse como director. A lo largo de su carrera dirigió 23 películas, entre ellas la icónica comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally” (1989), protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. En esta cinta, su madre, Estelle Reiner, pronuncia la célebre frase “Quiero lo mismo que ella” tras la famosa escena del falso orgasmo en un restaurante neoyorquino.

La muerte del cineasta, conocido también por su activismo en causas progresistas, generó conmoción en Hollywood y en la esfera política. El expresidente Barack Obama escribió en X: Reiner le dio a los espectadores “algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla. Pero por encima de todas las historias que produjo, había una profunda creencia en la bondad de las personas”.

En contraste, el expresidente Donald Trump arremetió el lunes contra Reiner, crítico habitual del republicano, insinuando que la pareja murió por el odio que generaba la “furibunda obsesión” del cineasta hacia él. Estas declaraciones provocaron indignación, incluso entre miembros de su propio partido.

