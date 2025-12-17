En vivo
MUNDO

¿Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, se enfrentará a pena de muerte? Esto aseguró el fiscal del caso

Actualmente, el hijo del cineasta asesinado con su esposa permanece detenido, sin derecho a fianza y espera autorización médica para su primera comparecencia judicial

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de dic, 2025
Hijo de Rob Reiner
Rob Reiner con su hijo Nick Reiner -
