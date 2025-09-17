En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Error policial le costó la vida a una feliz pareja: "No puedo vivir sin ella"

Error policial le costó la vida a una feliz pareja: "No puedo vivir sin ella"

Las familias de una joven pareja están de luto luego de que ambos murieran a causa de un error policial. Esto fue lo que pasó.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:22 a. m.
Comparta en:
Pareja murió por error policial
Craig y Cherry estaban juntos desde los 13 años -
Foto: The Sun

Publicidad

Publicidad

Publicidad