Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE ARMADA
EE. UU. - VENEZUELA
ANDRÉS DC
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Abandonó a su cómplice herido tras un fallido robo a un policía en Buenos Aires

Abandonó a su cómplice herido tras un fallido robo a un policía en Buenos Aires

El delincuente fue trasladado al Hospital Balestrini, donde permanece en terapia intensiva bajo custodia policial.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:38 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Asalto en Buenos Aires
El Policía salió ileso.
Tomado de redes.