Abandonó a su cómplice herido tras un fallido robo a un policía en Buenos Aires

La noche del martes, un intento de asalto contra un agente de la Policía bonaerense derivó en un violento tiroteo en plena vía pública en Villa Celina, partido de La Matanza, Argentina. El hecho, registrado en video por cámaras de seguridad, ocurrió cerca de las 7:53 p. m. en la intersección de Verón de Astrada y Yeruá, en San Justo.

El policía se dirigía en su motocicleta particular hacia la comisaría donde presta servicio cuando notó, a través del retrovisor, que dos hombres en moto lo seguían. Segundos después, lo interceptaron y lo amenazaron para obligarlo a entregar su vehículo: “Bajate, bajate”, le gritaron.

En su intento por esquivar a los asaltantes, el oficial aceleró, perdió el control de la moto y cayó al suelo. Desde allí, reaccionó rápidamente sacando su arma reglamentaria y enfrentó a los delincuentes a tiros.



Uno de los atacantes recibió un disparo en el abdomen y, herido de gravedad, fue abandonado por su cómplice 13 cuadras más adelante. Vecinos alertaron al 911 y el hombre, identificado como A.G., fue trasladado al Hospital Balestrini, donde permanece en terapia intensiva bajo custodia policial. De acuerdo con las autoridades, cuenta con antecedentes por robo agravado y portación ilegal de armas, y ahora enfrenta una nueva imputación por tentativa de robo agravado con uso de arma de fuego.

El otro implicado logró escapar y continúa prófugo, mientras que el arma con la que intentaron cometer el atraco no fue encontrada en la escena. El policía salió ileso del ataque y la investigación quedó en manos de la Fiscalía N.° 3 de La Matanza, dirigida por el fiscal Gastón Bianchi, que avanza en la búsqueda del segundo sospechoso.



Vecinos y hasta un perro frustraron un ataque sicarial en Santo Domingo

La tarde del miércoles 3 de septiembre, el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste (República Dominicana), fue escenario de un violento atentado que por poco termina en tragedia. Un sicario abrió fuego contra el dueño de una tienda, pero la rápida reacción de los vecinos, y hasta de un perro callejero, permitió la captura del agresor en cuestión de segundos.

El ataque ocurrió a las 5:08 p. m., cuando las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la llegada de un hombre con casco, chaleco azul reflectivo y una mochila negra. Sin intercambiar palabras, desenfundó un arma de fuego y disparó contra el comerciante, quien cayó herido al suelo mientras atendía a dos clientes.

El sicario intentó escapar en la motocicleta en la que se movilizaba, pero no contaba con la valentía de los testigos. Dos transeúntes que presenciaron la escena lo persiguieron y lograron derribarlo a pocos metros. A la persecución se sumó un perro negro que corría tras el atacante y varios clientes del local, quienes impidieron que lograra huir.

Las imágenes del hecho, difundidas en redes sociales, se viralizaron rápidamente y generaron una oleada de comentarios que destacan el coraje de los ciudadanos que evitaron la fuga del hombre armado. Finalmente, el sospechoso fue reducido y entregado a la Policía Nacional, que confirmó su captura.

Por ahora, las autoridades investigan el trasfondo del ataque, ya que se desconoce el motivo del atentado. La víctima, aunque herida, sobrevivió al ataque y permanece bajo atención médica.

El caso, que mezcla la crudeza de un atentado con la inesperada participación de la comunidad, e incluso de un perro, ha despertado indignación y admiración en igual medida en Santo Domingo.

